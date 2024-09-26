Spot piyasada doğalgaz fiyatları
Spot doğalgaz piyasasında dün 1000 metreküp gazın referans fiyatı 11 bin 978 lira 48 kuruş olarak belirlendi.
Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, dün spot doğalgaz piyasasında işlem hacmi 9 milyar 514 bin 688 lira oldu. Bu tutar, önceki gün 3 milyar 462 bin lira olarak açıklanmıştı.
Spot doğalgaz piyasasında dün 1000 metreküp gazın referans fiyatı 11 bin 978 lira 48 kuruş, gaz ticaret miktarı ise 796 bin metreküp oldu.
Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı 12 bin 577 lira 40 kuruş, satış fiyatı ise 11 bin 379 lira 56 kuruş olarak belirlendi.
Türkiye'ye dün 116 milyon 97 bin 981 metreküp doğalgaz girişi sağlandı, piyasaya arz edilen doğalgaz miktarı ise 116 milyon 550 bin 286 metreküp olarak kayıtlara geçti.
Etiketler: #EPİAŞ #doğalgaz #spot doğalgaz
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