Spot piyasada doğalgaz fiyatları açıklandı (9 Eylül 2022)
Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, dün spot doğalgaz piyasasında işlem hacmi 11 milyon 202 bin 520 lira oldu. Bu rakam, bir önceki gün 72 milyon 343 bin 47 lira olarak açıklanmıştı.
Spot doğalgaz piyasasında dün 1000 metreküp gazın referans fiyatı 26 bin 297 lira olarak belirlendi.
Spot doğalgaz piyasasında dün 1000 metreküp gazın referans fiyatı 26 bin 297 lira oldu. Gaz ticaret miktarı 426 bin metreküp olarak tespit edildi.
Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı 27 bin 85 lira 91 kuruş, satış fiyatı 25 bin 508 lira 9 kuruş olarak belirlendi.
Türkiye'ye dün 120 milyon 736 bin 109 metreküp doğalgaz girişi sağlandı. Piyasaya arz edilen gaz miktarı ise 120 milyon 641 bin 834 metreküp olarak kayıtlara geçti.
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