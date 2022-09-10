Bakan Fatih Dönmez: 'Doğalgazda yüzde 80 sübvansiyon uyguluyoruz'

10 Eylül 2022 Cumartesi, 15:11

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez Bilecik'te seramik fabrikasının temel atma töreninde konuştu.

Dönmez "Doğalgaz tedarikçileri sevkiyat programlarına uyduğu taktirde bu kışı sıkıntı yaşamadan atlatacağız'' dedi.



Sözlerinin devamında Dönmez, doğalgazda yüzde 80 oranında sübvansiyon uyguladıklarını belirterek ''Yani 100 liralık bir faturanın 80 lirasını biz devlet olarak karşılıyoruz'' diye konuştu.

