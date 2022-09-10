Bakan Fatih Dönmez: 'Doğalgazda yüzde 80 sübvansiyon uyguluyoruz'
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, tedarikçilerin sevkiyat programlarına uyduğu taktirde bu kış doğalgazda sıkıntı yaşanmayacağını söyledi. Dönmez, doğalgazda yüzde 80 oranında sübvansiyon uyguladıklarını da belirtti.
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez Bilecik'te seramik fabrikasının temel atma töreninde konuştu.
Dönmez "Doğalgaz tedarikçileri sevkiyat programlarına uyduğu taktirde bu kışı sıkıntı yaşamadan atlatacağız'' dedi.
Sözlerinin devamında Dönmez, doğalgazda yüzde 80 oranında sübvansiyon uyguladıklarını belirterek ''Yani 100 liralık bir faturanın 80 lirasını biz devlet olarak karşılıyoruz'' diye konuştu.
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