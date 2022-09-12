Spot piyasada doğalgaz fiyatları ne kadar oldu (12 Eylül 2022)

12 Eylül 2022 Pazartesi, 14:59

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, dün spot doğal gaz piyasasında işlem hacmi 7 milyon 179 bin 81 lira oldu. Bu rakam, bir önceki gün 8 milyon 467 bin 634 lira olarak açıklanmıştı.

Spot doğal gaz piyasasında dün 1000 metreküp gazın referans fiyatı 26 bin 297 lira oldu. Gaz ticaret miktarı 273 bin metreküp olarak tespit edildi.

Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı 27 bin 85 lira 91 kuruş, satış fiyatı 25 bin 508 lira 9 kuruş olarak belirlendi.

Türkiye'ye dün 105 milyon 851 bin 302 metreküp doğal gaz girişi sağlandı. Piyasaya arz edilen gaz miktarı ise 104 milyon 366 bin 32 metreküp olarak kayıtlara geçti.