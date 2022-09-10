Spot piyasada doğalgaz fiyatları açıklandı (10 Eylül 2022)
Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, dün spot doğalgaz piyasasında işlem hacmi 10 milyon 939 bin 552 lira oldu. Bu rakam, bir önceki gün 11 milyon 202 bin 520 lira olarak açıklanmıştı.
Spot doğalgaz piyasasında dün 1000 metreküp gazın referans fiyatı 26 bin 297 lira olarak belirlendi.
Spot doğalgaz piyasasında dün 1000 metreküp gazın referans fiyatı 26 bin 297 lira oldu. Gaz ticaret miktarı 416 bin metreküp olarak tespit edildi.
Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı 27 bin 85 lira 91 kuruş, satış fiyatı 25 bin 508 lira 9 kuruş olarak belirlendi.
Türkiye'ye dün 127 milyon 31 bin 956 metreküp doğalgaz girişi sağlandı. Piyasaya arz edilen gaz miktarı ise 127 milyon 95 bin 5 metreküp olarak kayıtlara geçti.
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