Spot piyasada elektrik fiyatları ne kadar oldu? 9 Ocak 2025 Perşembe spot elektrik fiyatları
Spot piyasada 1 megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 3 bin lira, en düşük 1533 lira 70 kuruş olarak belirlendi.
Enerji Piyasaları İşletme AŞ (EPİAŞ) verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi bugün düne göre yüzde 3,5 azalarak 1 milyar 728 milyon 951 bin 548 lira oldu.
Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek saat 08.00, 09.00 ve 17.00'de 3 bin lira, en düşük saat 12.00'de 1533 lira 70 kuruş olarak tespit edildi.
Gün öncesi piyasada 1 megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 2 bin 497 lira 41 kuruş, ağırlıklı ortalama fiyatı ise 2 bin 519 lira 12 kuruş oldu.
Spot piyasada 1 megavatsaat elektrik bugün en yüksek 3 bin lira, en düşük 1799 lira 98 kuruştan işlem gördü.
Etiketler: #elektrik #EPİAŞ #spot elektrik
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