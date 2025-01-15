Spot piyasada elektrik fiyatları ne kadar oldu? 15 Ocak 2025 Çarşamba spot elektrik fiyatları
Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 3 bin lira, en düşük 2 bin 140 lira olarak belirlendi.
Enerji Piyasaları İşletme AŞ (EPİAŞ) verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi bugün düne göre yüzde 8,3 azalarak 1 milyar 770 milyon 134 bin 102 lira oldu.
Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 08.00-09.00 ile 16.00-17.00 saatlerinde 3 bin lira, en düşük saat 23.00'te 2 bin 140 lira olarak tespit edildi.
Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 2 bin 581 lira 84 kuruş, ağırlıklı ortalama fiyatı ise 2 bin 614 lira 57 kuruş oldu.
Spot piyasada bir megavatsaat elektrik bugün en yüksek 3 bin lira, en düşük 1799 lira 98 kuruştan işlem gördü.
Etiketler: #elektrik #EPİAŞ #spot elektrik
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