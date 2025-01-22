Spot piyasada doğalgaz fiyatları ne kadar oldu? 22 Ocak 2025 Çarşamba spot doğalgaz fiyatları
Spot doğalgaz piyasasında dün bin metreküp gazın referans fiyatı 12 bin 665 lira olarak belirlendi.
Enerji Piyasaları İşletme AŞ (EPİAŞ) verilerine göre, dün spot doğalgaz piyasasında toplam işlem hacmi 8 milyon 181 bin 870 lira oldu. Bu rakam bir önceki gün 4 milyon 191 bin 814 lira olarak gerçekleşmişti.
Spot doğalgaz piyasasında dün bin metreküp doğalgazın referans fiyatı 12 bin 665 lira, gaz ticaret miktarı ise 646 bin metreküp oldu.
Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı 13 bin 298 lira 25 kuruş, satış fiyatı ise 12 bin 31 lira 75 kuruş olarak açıklandı.
Türkiye'ye dün 265 milyon 148 bin 511 metreküp doğalgaz girişi sağlandı. Piyasaya arz edilen gaz miktarı ise 265 milyon 318 bin 378 metreküp olarak kayıtlara geçti.
Etiketler: #doğalgaz #spot doğalgaz #EPİAŞ
En Çok Okunan Haberler
-
- Yangında annesini arayıp helallik aldığı ortaya çıktı
- Tanju Özcan'dan, Bakan Ersoy'a sert yanıt
- Grand Kartal Otel'den ilk açıklama!
- Otel yangınında hayatını kaybedenler kimler?
- Sözcü Yazarı Nedim Türkmen, hayatını kaybetti
- 'Atlamaya' babasıyla konuşurken karar vermiş
- 'İçeride yanmış çocuk bedenleri varken...'
- Kırmızıgül faciayı anlattı: 'Çığlıklar duyuluyordu'
- Ümit Özdağ hakkında tutuklama talebi!
- AKP’ye geçen Zorlu’ya AKP trolünden ‘köpek’ benzetmesi