Spot piyasada doğalgaz fiyatları ne kadar oldu? 22 Ocak 2025 Çarşamba spot doğalgaz fiyatları

Yayınlanma: 22.01.2025 - 15:03

Güncelleme: 22.01.2025 - 15:03

Enerji Piyasaları İşletme AŞ (EPİAŞ) verilerine göre, dün spot doğalgaz piyasasında toplam işlem hacmi 8 milyon 181 bin 870 lira oldu. Bu rakam bir önceki gün 4 milyon 191 bin 814 lira olarak gerçekleşmişti.

Spot doğalgaz piyasasında dün bin metreküp doğalgazın referans fiyatı 12 bin 665 lira, gaz ticaret miktarı ise 646 bin metreküp oldu.

Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı 13 bin 298 lira 25 kuruş, satış fiyatı ise 12 bin 31 lira 75 kuruş olarak açıklandı.

Türkiye'ye dün 265 milyon 148 bin 511 metreküp doğalgaz girişi sağlandı. Piyasaya arz edilen gaz miktarı ise 265 milyon 318 bin 378 metreküp olarak kayıtlara geçti.