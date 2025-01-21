Spot piyasada elektrik fiyatları ne kadar oldu? 21 Ocak 2025 Salı spot elektrik fiyatları
Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 3 bin lira, en düşük 1999 lira 99 kuruş olarak belirlendi.
Enerji Piyasaları İşletme AŞ (EPİAŞ) verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi bugün düne göre yüzde 22,1 azalışla 1 milyar 950 milyon 436 bin 779 lira 38 kuruş oldu.
Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 16.00, 17.00 ve 18.00 saatlerinde 3 bin lira, en düşük 05.00’te 1999 lira 99 kuruş olarak tespit edildi.
Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 2 bin 661 lira 5 kuruş, ağırlıklı ortalama fiyatı ise 2 bin 703 lira 44 kuruş oldu.
Spot piyasada bir megavatsaat elektrik bugün en yüksek 3 bin lira, en düşük 1416 lira 70 kuruştan işlem gördü.
Etiketler: #elektrik #spot elektrik #EPİAŞ
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