Spot piyasada elektrik fiyatları ne kadar oldu? 21 Ocak 2025 Salı spot elektrik fiyatları

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 3 bin lira, en düşük 1999 lira 99 kuruş olarak belirlendi.

Spot piyasada elektrik fiyatları ne kadar oldu? 21 Ocak 2025 Salı spot elektrik fiyatları
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AA
Yayınlanma: 21.01.2025 - 16:00

Enerji Piyasaları İşletme AŞ (EPİAŞ) verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi bugün düne göre yüzde 22,1 azalışla 1 milyar 950 milyon 436 bin 779 lira 38 kuruş oldu.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 16.00, 17.00 ve 18.00 saatlerinde 3 bin lira, en düşük 05.00’te 1999 lira 99 kuruş olarak tespit edildi.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 2 bin 661 lira 5 kuruş, ağırlıklı ortalama fiyatı ise 2 bin 703 lira 44 kuruş oldu.

Spot piyasada bir megavatsaat elektrik bugün en yüksek 3 bin lira, en düşük 1416 lira 70 kuruştan işlem gördü.


Etiketler: #elektrik #spot elektrik #EPİAŞ

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