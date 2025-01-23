Spot piyasada doğalgaz fiyatları ne kadar oldu? 23 Ocak 2025 Perşembe spot doğalgaz fiyatları...

Spot doğalgaz piyasasında dün bin metreküp gazın referans fiyatı 12 bin 698 lira 52 kuruş olarak belirlendi.

Spot piyasada doğalgaz fiyatları ne kadar oldu? 23 Ocak 2025 Perşembe spot doğalgaz fiyatları...
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AA
Yayınlanma: 23.01.2025 - 14:26

Enerji Piyasaları İşletme AŞ (EPİAŞ) verilerine göre, dün spot doğalgaz piyasasında toplam işlem hacmi 8 milyon 418 bin 915 lira oldu. Bu rakam bir önceki gün 8 milyon 181 bin 870 lira olarak gerçekleşmişti.

Spot doğalgaz piyasasında dün bin metreküp doğalgazın referans fiyatı 12 bin 698 lira 52 kuruş, gaz ticaret miktarı ise 663 bin metreküp oldu.

Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı 13 bin 333 lira 45 kuruş, satış fiyatı ise 12 bin 63 lira 59 kuruş olarak açıklandı.

Türkiye'ye dün 265 milyon 641 bin 426 metreküp doğalgaz girişi sağlandı. Piyasaya arz edilen gaz miktarı ise 266 milyon 12 bin 817 metreküp olarak kayıtlara geçti.


Etiketler: #doğalgaz #spot doğalgaz #EPİAŞ

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