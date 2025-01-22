Spot piyasada elektrik fiyatları ne kadar oldu? 22 Ocak 2025 Çarşamba spot elektrik fiyatları

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 3 bin lira, en düşük 2 bin 139 lira 99 kuruş olarak belirlendi.

Spot piyasada elektrik fiyatları ne kadar oldu? 22 Ocak 2025 Çarşamba spot elektrik fiyatları
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AA
Yayınlanma: 22.01.2025 - 15:03

Enerji Piyasaları İşletme AŞ (EPİAŞ) verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi bugün düne göre yüzde 22,1 azalışla 1 milyar 958 milyon 466 bin 369 lira oldu.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 08.00, 09.00, 10.00, 17.00 ve 18.00 saatlerinde 3 bin lira, en düşük saat 03.00'te 2 bin 139 lira 99 kuruş olarak tespit edildi.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 2 bin 726 lira 63 kuruş, ağırlıklı ortalama fiyatı ise 2 bin 758 lira 31 kuruş oldu.

Spot piyasada bir megavatsaat elektrik bugün en yüksek 3 bin lira, en düşük 1416 lira 70 kuruştan işlem gördü.


Etiketler: #elektrik #EPİAŞ #spot elektrik

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