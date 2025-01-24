Spot piyasada doğalgaz fiyatları ne kadar oldu? 24 Ocak 2025 Cuma spot doğalgaz fiyatları

Yayınlanma: 24.01.2025 - 14:48

Güncelleme: 24.01.2025 - 14:48

Enerji Piyasaları İşletme AŞ (EPİAŞ) verilerine göre, dün spot doğalgaz piyasasında toplam işlem hacmi 10 milyon 603 bin 49 oldu. Bu rakam bir önceki gün 8 milyon 418 bin 915 lira olarak gerçekleşmişti.

Spot doğalgaz piyasasında dün bin metreküp doğalgazın referans fiyatı 12 bin 604 lira 60 kuruş, gaz ticaret miktarı ise 842 bin metreküp oldu.

Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı 13 bin 234 lira 83 kuruş, satış fiyatı ise 11 bin 974 lira 37 kuruş olarak açıklandı.

Türkiye'ye dün 278 milyon 311 bin 273 metreküp doğalgaz girişi sağlandı. Piyasaya arz edilen gaz miktarı ise 279 milyon 148 bin 108 metreküp olarak kayıtlara geçti.