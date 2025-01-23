Spot piyasada elektrik fiyatları ne kadar oldu? 23 Ocak 2025 Perşembe spot elektrik fiyatları...

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 3 bin lira, en düşük 1974 lira 99 kuruş olarak belirlendi.

Spot piyasada elektrik fiyatları ne kadar oldu? 23 Ocak 2025 Perşembe spot elektrik fiyatları...
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AA
Yayınlanma: 23.01.2025 - 14:27

Enerji Piyasaları İşletme AŞ (EPİAŞ) verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi bugün düne göre yüzde 9,3 azalışla 1 milyar 776 milyon 556 bin 276 lira oldu.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 08.00, 09.00, 17.00, 18.00, 19.00 ve 21.00 saatlerinde 3 bin lira, en düşük saat 12.00 ve 13.00'te 1974 lira 99 kuruş olarak tespit edildi.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 2 bin 619 lira 70 kuruş, ağırlıklı ortalama fiyatı ise 2 bin 643 lira 54 kuruş oldu.

Spot piyasada bir megavatsaat elektrik bugün en yüksek 3 bin lira, en düşük 2 bin 139 lira 99 kuruştan işlem gördü.


Etiketler: #elektrik #spot elektrik #EPİAŞ

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