Spot piyasada doğalgaz fiyatları ne kadar oldu? 25 Aralık 2024 spot doğalgaz fiyatları...
Spot doğalgaz piyasasında dün 1000 metreküp gazın referans fiyatı 12 bin 443 lira olarak belirlendi.
Enerji Piyasaları İşletme AŞ (EPİAŞ) verilerine göre dün, spot doğalgaz piyasasında işlem hacmi 7 milyon 373 bin 757 lira oldu. Bu tutar, önceki gün 9 milyon 392 bin 298 lira olarak açıklanmıştı.
Spot doğalgaz piyasasında dün 1000 metreküp gazın referans fiyatı 12 bin 443 lira, gaz ticaret miktarı ise 599 bin metreküp oldu.
Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı 13 bin 65 lira 15 kuruş, satış fiyatı ise 11 bin 820 lira 85 kuruş olarak açıklandı.
Türkiye'ye dün 248 milyon 159 bin 815 metreküp doğalgaz girişi sağlandı, piyasaya arz edilen doğalgaz miktarı ise 248 milyon 178 bin 924 metreküp olarak kayıtlara geçti.
Etiketler: #spot doğalgaz #doğalgaz #EPİAŞ
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