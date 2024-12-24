Spot piyasada elektrik fiyatları ne kadar oldu? 24 Aralık 2024 spot elektrik fiyatları
Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı, yarın için en yüksek 3 bin lira, en düşük 1750 lira 1 kuruş olarak belirlendi.
Enerji Piyasaları İşletme AŞ (EPİAŞ) verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi, bugün düne göre yaklaşık yüzde 0,13 azalarak 1 milyar 565 milyon 243 bin 720 lira oldu.
Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı, yarın için en yüksek saat 08.00-09.00 saatleri ile saat 17.00’de 3 bin lira, en düşük saat 23.00'te 1750 lira 1 kuruş olarak tespit edildi.
Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 2 bin 439 lira 69 kuruş, ağırlıklı ortalama fiyatı 2 bin 470 lira 93 kuruş oldu.
Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı, bugün için en yüksek 3 bin lira, en düşük 1424 lira 9 olarak belirlendi.
Etiketler: #elektrik #EPİAŞ #spot elektrik
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