Spot piyasada doğalgaz fiyatları ne kadar oldu? 29 Kasım 2024 spot doğalgaz fiyatları

Yayınlanma: 29.11.2024 - 14:48

Güncelleme: 29.11.2024 - 14:48

Enerji Piyasaları İşletme AŞ (EPİAŞ) verilerine göre, dün spot doğalgaz piyasasında işlem hacmi 13 milyon 549 bin 871 lira oldu. Bu tutar, önceki gün 24 milyon 160 bin 765 lira olarak açıklanmıştı.

Spot doğalgaz piyasasında dün 1000 metreküp gazın referans fiyatı 12 bin 454 lira 47 kuruş, gaz ticaret miktarı ise 1 milyon 88 bin metreküp oldu.

Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı 13 bin 77 lira 19 kuruş, satış fiyatı ise 11 bin 831 lira 75 kuruş olarak belirlendi.

Türkiye'ye dün 272 milyon 606 bin 974 metreküp doğalgaz girişi sağlandı, piyasaya arz edilen doğalgaz miktarı ise 272 milyon 965 bin 83 metreküp olarak kayıtlara geçti.