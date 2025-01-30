Spot piyasada doğalgaz fiyatları ne kadar oldu? 30 Ocak 2025 Perşembe spot doğalgaz fiyatları

Yayınlanma: 30.01.2025 - 15:40

Güncelleme: 30.01.2025 - 15:40

Enerji Piyasaları İşletme AŞ (EPİAŞ) verilerine göre, dün spot doğalgaz piyasasında toplam işlem hacmi 25 milyon 72 bin 842 lira oldu. Bu rakam, bir önceki gün 24 milyon 972 bin 60 lira olarak gerçekleşti.

Spot doğalgaz piyasasında dün bin metreküp doğalgazın referans fiyatı 12 bin 448 lira 42 kuruş, gaz ticaret miktarı ise 2 milyon 44 bin metreküp oldu.

Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı 13 bin 70 lira 84 kuruş, satış fiyatı ise 11 bin 826 lira olarak açıklandı.

Türkiye'ye dün 247 milyon 16 bin 941 metreküp doğalgaz girişi sağlandı. Piyasaya arz edilen gaz miktarı ise 246 milyon 692 bin 38 metreküp olarak kayıtlara geçti.