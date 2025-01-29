Spot piyasada elektrik fiyatları ne kadar oldu? 29 Ocak 2025 Çarşamba spot elektrik fiyatları...
Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 3 bin lira, en düşük 1799 lira 98 kuruş olarak belirlendi.
Enerji Piyasaları İşletme AŞ (EPİAŞ) verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi bugün düne göre yüzde 7,6 artışla 1 milyar 832 milyon 337 bin 390 lira oldu.
Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 08.00, 09.00 ve 17.00-22.00 saatlerinde 3 bin lira, en düşük saat 12.00'de 1799 lira 98 kuruş olarak tespit edildi.
Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 2 bin 656 lira 5 kuruş, ağırlıklı ortalama fiyatı ise 2 bin 662 lira 39 kuruş oldu.
Spot piyasada bir megavatsaat elektrik bugün en yüksek 3 bin lira, en düşük 1425 liradan işlem gördü.
Etiketler: #elektrik #spot elektrik #EPİAŞ
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