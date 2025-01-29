Spot piyasada elektrik fiyatları ne kadar oldu? 29 Ocak 2025 Çarşamba spot elektrik fiyatları...

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 3 bin lira, en düşük 1799 lira 98 kuruş olarak belirlendi.

Spot piyasada elektrik fiyatları ne kadar oldu? 29 Ocak 2025 Çarşamba spot elektrik fiyatları...
Abone Ol google-news
AA
Yayınlanma: 29.01.2025 - 14:24

Enerji Piyasaları İşletme AŞ (EPİAŞ) verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi bugün düne göre yüzde 7,6 artışla 1 milyar 832 milyon 337 bin 390 lira oldu.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 08.00, 09.00 ve 17.00-22.00 saatlerinde 3 bin lira, en düşük saat 12.00'de 1799 lira 98 kuruş olarak tespit edildi.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 2 bin 656 lira 5 kuruş, ağırlıklı ortalama fiyatı ise 2 bin 662 lira 39 kuruş oldu.

Spot piyasada bir megavatsaat elektrik bugün en yüksek 3 bin lira, en düşük 1425 liradan işlem gördü.


Etiketler: #elektrik #spot elektrik #EPİAŞ

İlgili Haberler

Spot piyasada elektrik fiyatları ne kadar oldu? 27 Ocak 2025 Pazartesi spot elektrik fiyatları...

Spot piyasada elektrik fiyatları ne kadar oldu? 27 Ocak 2025 Pazartesi spot elektrik fiyatları...
Spot piyasada doğalgaz fiyatları ne kadar oldu? 28 Ocak 2025 Salı spot doğalgaz fiyatları...

Spot piyasada doğalgaz fiyatları ne kadar oldu? 28 Ocak 2025 Salı spot doğalgaz fiyatları...
Spot piyasada elektrik fiyatları ne kadar oldu? 28 Ocak 2025 Salı spot elektrik fiyatları

Spot piyasada elektrik fiyatları ne kadar oldu? 28 Ocak 2025 Salı spot elektrik fiyatları
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler