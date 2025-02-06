Spot piyasada doğalgaz fiyatları ne kadar oldu? 6 Şubat 2025 Perşembe spot doğalgaz fiyatları

Spot doğalgaz piyasasında dün bin metreküp gazın referans fiyatı 12 bin 750 lira olarak belirlendi.

Spot piyasada doğalgaz fiyatları ne kadar oldu? 6 Şubat 2025 Perşembe spot doğalgaz fiyatları
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AA
Yayınlanma: 06.02.2025 - 17:40

Enerji Piyasaları İşletme AŞ (EPİAŞ) verilerine göre, dün spot doğalgaz piyasasında toplam işlem hacmi 16 milyon 141 bin 522 lira oldu. Bu rakam, bir önceki gün 14 milyon 498 bin 680 lira olarak gerçekleşti.

Spot doğalgaz piyasasında dün bin metreküp doğalgazın referans fiyatı 12 bin 750 lira, gaz ticaret miktarı ise 1 milyon 266 bin metreküp oldu.

Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı 13 bin 387 lira 50 kuruş, satış fiyatı ise 12 bin 112 lira 50 kuruş olarak açıklandı.

Türkiye'ye dün 281 milyon 255 bin 960 metreküp doğalgaz girişi sağlandı. Piyasaya arz edilen gaz miktarı ise 281 milyon 349 bin 42 metreküp olarak kayıtlara geçti.


Etiketler: #doğalgaz #spot doğalgaz #EPİAŞ

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