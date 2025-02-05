Spot piyasada doğalgaz fiyatları ne kadar oldu? 5 Şubat 2025 Çarşamba spot doğalgaz fiyatları
Spot doğalgaz piyasasında dün bin metreküp gazın referans fiyatı 12 bin 640 lira olarak belirlendi.
Enerji Piyasaları İşletme AŞ (EPİAŞ) verilerine göre, dün spot doğalgaz piyasasında toplam işlem hacmi 14 milyon 498 bin 680 lira oldu. Bu rakam, bir önceki gün 10 milyon 566 bin 200 lira olarak gerçekleşti.
Spot doğalgaz piyasasında dün bin metreküp doğalgazın referans fiyatı 12 bin 640 lira, gaz ticaret miktarı ise 1 milyon 147 bin metreküp oldu.
Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı 13 bin 272 lira, satış fiyatı ise 12 bin 8 lira olarak açıklandı.
Türkiye'ye dün 265 milyon 780 bin 717 metreküp doğalgaz girişi sağlandı. Piyasaya arz edilen gaz miktarı ise 265 milyon 832 bin 580 metreküp olarak kayıtlara geçti.
Etiketler: #doğalgaz #spot doğalgaz #EPİAŞ
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