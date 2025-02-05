Spot piyasada elektrik fiyatları ne kadar oldu? 5 Şubat 2025 Çarşamba spot elektrik fiyatları

Yayınlanma: 05.02.2025 - 15:01

Güncelleme: 05.02.2025 - 15:01

Enerji Piyasaları İşletme AŞ (EPİAŞ) verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi bugün düne göre yüzde 1,9 artarak 1 milyar 809 milyon 166 bin 470 lira oldu.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek saat 09.00 ve 17.00'de 2 bin 950 lira, en düşük saat 03.00 ve 04.00'te 1874 lira 99 kuruş olarak tespit edildi.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 2 bin 495 lira 19 kuruş, ağırlıklı ortalama fiyatı ise 2 bin 525 lira 58 kuruş oldu.

Spot piyasada bir megavatsaat elektrik bugün en yüksek 2 bin 949 lira 99 kuruş, en düşük 1999 lira 98 kuruştan işlem gördü.