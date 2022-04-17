Spot piyasada elektrik fiyatları
Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 2 bin 499 lira, en düşük 749 lira 99 kuruş olarak belirlendi.
Enerji Piyasaları İşletme A.Ş. verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi bugün düne göre yüzde 13.18 artarak 1 milyar 84 milyon 705 bin 313 lira oldu.
Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek saat 20.00 ve 21.00'de 2 bin 499 lira, en düşük saat 06.00'da 749 lira 99 kuruş olarak tespit edildi.
Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 1935 lira 39 kuruş, ağırlıklı ortalama fiyatı 1980 lira 73 kuruş oldu.
Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı bugün en yüksek 2 bin 500 lira, en düşük 945 lira 75 kuruş olarak kayıtlara geçti.
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