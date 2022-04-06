Spot piyasalarda elektrik fiyatına son 4 ayda yüzde 30 zam geldi
Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 2 bin 327 lira 2 kuruş, en düşük 1000 lira olarak belirlendi. 31 Aralık 2021 de en düşük elektrik fiyatı 699 TL idi.
Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 2 bin 327 lira 2 kuruş, en düşük 1000 lira olarak belirlendi ve spot elektrik piyasasında işlem hacmi bugün düne göre yüzde 3,17 artarak 1 milyon 68 bin 738 lira oldu.
SON 4 AYDA YÜZDE 30 ZAM GELDİ
Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 1217 lira, en düşük 699 lira 99 kuruş olarak belirlenmişti. (31 Aralık 2021)
Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 16.00-20.00 saatlerinde 1217 lira, en düşük saat 03.00'te 699 lira 99 kuruş olarak tespit edilmişti. (31 Aralık 2021)
Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 979 lira 3 kuruş, ağırlıklı ortalama fiyatı 986 lira 67 kuruş olmuştu. (31 Aralık 2021)
Spot piyasada bir megavatsaat elektrik bugün en yüksek 1217 lira, en düşük 602 liradan işlem görmüştü. (31 Aralık 2021)
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