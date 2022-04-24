Spot piyasada elektrik fiyatları
Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 2 bin 500 lira, en düşük 1250 lira olarak belirlendi.
Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi bugün düne göre yüzde 36,5 artarak 1 milyar 338 milyon 20 bin 408 lira oldu.
Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 00.00, 01.00, 04.00, 08.00 ve 17.00-23.00 saatlerinde 2 bin 500 lira, en düşük saat 06.00'da 1250 olarak tespit edildi.
Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 2 bin 299 lira 47 kuruş, ağırlıklı ortalama fiyatı 2 bin 305 lira 594 kuruş oldu.
Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı bugün en yüksek 2 bin 500 lira, en düşük 1148 lira olarak kayıtlara geçti.
Video Haberler
- Antalya sahillerinde yoğunluk yaşandı
- Kadıköy'ün simgesi Boğa heykeli bakıma alındı
- Gazla freni karıştırdı, otomobil aşağıya uçtu
- Dünya’nın ikinci Barbie Sergisi
- Valilikten 'Arapça müzik' açıklaması
- Müsilaj zannedilen polen sahili boyadı
- Şişli’de yol çöktü, etrafı kanalizasyon kokusu sardı
- Tatil sezonu öncesi dikkat: Her şeyi kopyalıyorlar!
- 'Boğazlar balık avcılığına kapatılmalı'
- Orman yangını: 1,9 hektar kül oldu!
En Çok Okunan Haberler
-
- Seçim hazırlıkları başladı
- Ayasofya'dan tepki çeken yeni görüntüler
- Statü değişti, seçime gidiliyor
- Bayraktar'dan 'Atatürk' itirafı
- Fenerbahçe'den gece yarısı açıklaması!
- '500 TL ve yeni madeni para geliyor!'
- Zelenski 'Türkiye'deki görüşmelere' dikkat çekti
- DSÖ'den 'gizemli salgın' uyarısı
- Eylemcilere bozkurt işaretli yanıt
- Kılıçdaroğlu'nu 'çay bardağı'yla hedef aldı