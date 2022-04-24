Spot piyasada elektrik fiyatları

24 Nisan 2022 Pazar, 14:14

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi bugün düne göre yüzde 36,5 artarak 1 milyar 338 milyon 20 bin 408 lira oldu.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 00.00, 01.00, 04.00, 08.00 ve 17.00-23.00 saatlerinde 2 bin 500 lira, en düşük saat 06.00'da 1250 olarak tespit edildi.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 2 bin 299 lira 47 kuruş, ağırlıklı ortalama fiyatı 2 bin 305 lira 594 kuruş oldu.

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı bugün en yüksek 2 bin 500 lira, en düşük 1148 lira olarak kayıtlara geçti.