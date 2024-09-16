Spot piyasada elektrik fiyatları

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı, yarın için en yüksek 3 bin lira, en düşük 1850 lira 1 kuruş olarak belirlendi.

Spot piyasada elektrik fiyatları
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AA
Yayınlanma: 16.09.2024 - 14:43

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi, bugün düne göre yaklaşık yüzde 1,4 artarak 1 milyar 625 milyon 752 bin 311 lira oldu.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı, yarın için en yüksek saat 19.00 ve 20.00'de 3 bin lira, en düşük saat 12.00’de 1850 lira 1 kuruş olarak tespit edildi.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 2 bin 423 lira 25 kuruş, ağırlıklı ortalama fiyatı 2 bin 436 lira 55 kuruş oldu.

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı, bugün en yüksek 3 bin lira, en düşük 1862 lira 39 kuruş olarak belirlendi.


Etiketler: #spot elektrik #spot piyasa #elektrik

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