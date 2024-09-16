Spot piyasada elektrik fiyatları
Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı, yarın için en yüksek 3 bin lira, en düşük 1850 lira 1 kuruş olarak belirlendi.
Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi, bugün düne göre yaklaşık yüzde 1,4 artarak 1 milyar 625 milyon 752 bin 311 lira oldu.
Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı, yarın için en yüksek saat 19.00 ve 20.00'de 3 bin lira, en düşük saat 12.00’de 1850 lira 1 kuruş olarak tespit edildi.
Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 2 bin 423 lira 25 kuruş, ağırlıklı ortalama fiyatı 2 bin 436 lira 55 kuruş oldu.
Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı, bugün en yüksek 3 bin lira, en düşük 1862 lira 39 kuruş olarak belirlendi.
Etiketler: #spot elektrik #spot piyasa #elektrik
En Çok Okunan Haberler
-
- Profesör doktor Erdoğan!
- Narin cinayetinde yeni 'çuval' ayrıntısı
- Tapusu olana devlet 'kira' ödeyecek
- AKP’li vekilin oteli önündeki nöbete polis müdahalesi
- 'HÜDA PAR' sessizliği bozuldu
- Tunceli'de korkutan deprem!
- Vahşetin tutuklularına tatbikat
- Tutuklanan kuzene 'terlik' sorusu
- Özel'den Bahçeli'ye 'HÜDA PAR' sorusu
- 'Kızım biliyor, dayanamıyor...'