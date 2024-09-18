Spot piyasada elektrik fiyatları

Yayınlanma: 18.09.2024 - 14:41

Güncelleme: 18.09.2024 - 14:41

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi, bugün düne göre yaklaşık yüzde 1,6 azalarak 1 milyar 564 milyon 421 bin 851 lira oldu.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı, yarın için en yüksek saat 08.00’de 2 bin 944 lira 33 kuruş, en düşük saat 12.00'de 1799 lira 98 kuruş olarak tespit edildi.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 2 bin 337 lira 98 kuruş, ağırlıklı ortalama fiyatı 2 bin 346 lira 70 kuruş oldu.

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı, bugün en yüksek 2 bin 913 lira 63 kuruş, en düşük 1799 lira 98 kuruş olarak belirlendi.