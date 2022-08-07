Spot piyasada elektrik fiyatları açıklandı ( 7 Ağustos 2022)
Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 4 bin lira, en düşük 1999 lira 99 kuruş olarak belirlendi.
Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi bugün düne göre yüzde 25,2 artarak 1 milyar 486 milyon 104 bin 118 lira oldu.
Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek saat 16.00'da 4 bin lira, en düşük 05.00'te 1999 lira 99 kuruş olarak tespit edildi.
Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 2 bin 659 lira 66 kuruş, ağırlıklı ortalama fiyatı 2 bin 721 lira 39 kuruş oldu.
Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı bugün en yüksek 3 bin 307 lira 14 kuruş, en düşük 1250 lira olarak kayıtlara geçti.
Video Haberler
- 80 bin kişi Covid yüzünden kapanan kentte mahsur kaldı
- Justin Bieber Şemdinlili Sofi Ömer'i paylaştı
- Erdoğan'dan 'TOGG' paylaşımı
- 76 yaşındaki boksör Naciye teyze azmiyle örnek oldu
- 'Yandaş basın çalışmalara başlamış'
- 'Erdoğan'a tazminat davası açın'
- Adıyaman'da çocuklar ambulansı yaktı
- Kavga meydan savaşına döndü
- Şimşek'ten açıklama geldi
- Reklam arasına gidildiğinde neler yaşandı?
En Çok Okunan Haberler
-
- Reklam arasına gidildiğinde neler yaşandı?
- Valinin 'şeyh' sevgisi
- 'Yaptığınız zulüm yanınıza kalmaz'
- Spotify hakkında soruşturma başlatıldı!
- Şimşek'ten açıklama geldi
- Mezuniyet töreni Devrim'de yapıldı
- Akşener'den Erdoğan'a 'uyuşturucu' yanıtı
- ODTÜ öğrencileri yine 'Devrim' dedi!
- Kılıçdaroğlu'ndan Erdoğan'a 'KPSS' yanıtı
- Harem selamlık plaj!