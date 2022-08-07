Spot piyasada elektrik fiyatları açıklandı ( 7 Ağustos 2022)

07 Ağustos 2022 Pazar, 17:15

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi bugün düne göre yüzde 25,2 artarak 1 milyar 486 milyon 104 bin 118 lira oldu.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek saat 16.00'da 4 bin lira, en düşük 05.00'te 1999 lira 99 kuruş olarak tespit edildi.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 2 bin 659 lira 66 kuruş, ağırlıklı ortalama fiyatı 2 bin 721 lira 39 kuruş oldu.

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı bugün en yüksek 3 bin 307 lira 14 kuruş, en düşük 1250 lira olarak kayıtlara geçti.