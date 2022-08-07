Günlük elektrik üretim ve tüketim verileri açıklandı ( 8 Ağustos 2022)

07 Ağustos 2022 Pazar, 11:00

Türkiye Elektrik İletim AŞ'nin saat 10.00'daki verilerine göre, dün en yüksek elektrik tüketimi 46 bin 742 megavatsaatle 12.00'de, en düşük tüketim ise 35 bin 111 megavatsaatle 07.00'de gerçekleşti.

Günlük bazda dün 1 milyon 8 bin 912 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 1 milyon 20 bin 14 megavatsaat olarak kayda geçti.

Üretimde ilk sırada yüzde 26,3 ile doğal gaz santralleri yer aldı. Bunu, yüzde 19,1 ile ithal kömür santralleri ve yüzde 14,9 ile rüzgar santralleri izledi.

Öte yandan, dün 10 bin 201 megavatsaat elektrik ihracatı, 21 bin 303 megavatsaat elektrik ithalatı yapıldı.