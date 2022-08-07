Sinop'ta elektrik telleri yangına sebep oldu: 5 köyün elektriği kesildi
Sinop’ta orman işçilerinin kestikten sonra traktörle çektiği ağaç elektrik tellerini kopardı. Tellerden çıkan kıvılcımlar, ormanda ufak çaplı yangın çıkardı. Belediye ekiplerinin müdahalesi sonrası yangın kısa sürede söndürüldü.
Yangın, Sinop-Ayancık yolu İlahiyat Fakültesi karşısındaki ormanlık alanda meydana geldi. Orman işçilerinin kökünden kestiği ağaç bölgeden geçen elektrik tellerinin üzerine devrildi.
Kopan tellerle birlikte çıkan kıvılcımlar kızılçam ağaçlarının yetiştiği ormanda yangın çıkardı. Sinop Belediyesi İtfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesi sonucu yangın diğer ağaçlara sıçramadan kontrol altına alındı. Orman İşletme ekipleri soğutma çalışmaları yürüttü.
5 KÖYDE ELEKTRİK KESİNTİSİ YAŞANDI
Kopan elektrik telinden kaynaklı Mertoğlu köyü, Fidanlık köyü, Çobanlar köyü, Kılıçlı köyü ve Hacıoğlu köyü olmak üzere toplam 5 köyde bazı mahallelerde elektrik kesintisine neden oldu. Elektrik dağıtım şirketi ekipleri kopan telle birlikte zarar gören elektrik direğinde onarım çalışmalarına başladı. Belirtilen köylerde yaklaşık 4 saat enerji kesintisi yaşanacağı bildirildi.
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