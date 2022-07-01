Spot piyasada elektrik fiyatları açıklandı (1 Temmuz 2022)

01 Temmuz 2022 Cuma, 14:34

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 3 bin 250 lira, en düşük 1750 lira 1 kuruş olarak belirlendi.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek saat 21.00'de 3 bin 250 kuruş, en düşük saat 23.00'te 1750 lira 1 kuruş olarak tespit edildi.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 2 bin 277 lira 8 kuruş, ağırlıklı ortalama fiyatı 2 bin 288 lira 23 kuruş oldu.

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı bugün en yüksek 2 bin 949 lira 31 kuruş, en düşük 1880 lira olarak kayıtlara geçti.