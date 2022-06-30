Günlük elektrik üretim ve tüketim verileri açıklandı (30 Haziran 2022)

30 Haziran 2022 Perşembe, 10:13

Türkiye Elektrik İletim AŞ'nin saat 10.00'daki verilerine göre, dün en yüksek elektrik tüketimi 45 bin 512 megavatsaatle 15.00'te, en düşük tüketim ise 31 bin 60 megavatsaatle 07.00'de gerçekleşti.

Günlük bazda dün 947 bin 580 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 953 bin 537 megavatsaat olarak kayda geçti.

Üretimde ilk sırada yüzde 19,3 ile ithal kömür santralleri yer aldı. Bunu, yüzde 18,2 ile doğalgaz santralleri ve yüzde 17,8 ile barajlı hidroelektrik santralleri izledi.

Öte yandan, dün 7 bin 11 megavatsaat elektrik ihracatı, 12 bin 968 megavatsaat elektrik ithalatı yapıldı.