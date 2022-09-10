Spot piyasada elektrik fiyatları açıklandı (10Eylül 2022)
Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi bugün düne göre yüzde 14,6 azalışla 1 milyar 581 milyon 559 bin 360 lira oldu.
Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 4 bin 800 lira, en düşük 2 bin 750 lira 1 kuruş olarak belirlendi.
Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek saat 20.00'de 4 bin 800 kuruş, en düşük saat 02.00 ve 09.00'da 2 bin 750 lira 1 kuruş olarak tespit edildi.
Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 3 bin 823 lira 66 kuruş, ağırlıklı ortalama fiyatı 3 bin 826 lira 69 kuruş oldu.
Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı bugün en yüksek 4 bin 798 lira 98 kuruş, en düşük 3 bin 274 lira 97 kuruş olarak kayıtlara geçti.
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