Günlük elektrik üretim ve tüketim verileri açıklandı (10 Ekim 2022)

10 Eylül 2022 Cumartesi, 10:16

Türkiye'de dün günlük bazda 929 bin 822 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 943 bin 515 megavatsaat oldu.

Günlük bazda dün 929 bin 822 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 943 bin 515 megavatsaat olarak kayda geçti.

Üretimde ilk sırada yüzde 32,4 ile doğalgaz santralleri yer aldı. Bunu, yüzde 21,7 ile ithal kömür ve yüzde 12,9 ile linyit santralleri izledi.

Öte yandan, dün 12 bin 532 megavatsaat elektrik ihracatı, 26 bin 225 megavatsaat elektrik ithalatı yapıldı.