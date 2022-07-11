Spot piyasada elektrik fiyatları açıklandı (11 Temmuz 2022)
Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 3 bin 700 lira, en düşük 1000 lira olarak belirlendi.
Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi bugün düne göre yüzde 17.03 azalarak 770 milyon 692 bin 557 lira oldu.
Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek saat 21.00'de 3 bin 700 lira, en düşük saat 09.00 ve 18.00'de 1000 lira olarak tespit edildi.
Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 1838 lira 23 kuruş, ağırlıklı ortalama fiyatı 1845 lira 69 kuruş oldu.
Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı bugün en yüksek 3 bin 750 lira, en düşük 500 lira olarak kayıtlara geçti.
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