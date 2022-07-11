Günlük elektrik üretim ve tüketim verileri açıklandı (11 Temmuz 2022)
Türkiye'de dün günlük bazda 660 bin 987 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 669 bin 613 megavatsaat oldu.
Türkiye Elektrik İletim AŞ'nin saat 10.00'daki verilerine göre, dün en yüksek elektrik tüketimi 31 bin 746 megavatsaatle 22.00'de, en düşük tüketim ise 22 bin 652 megavatsaatle 07.00'de gerçekleşti.
Günlük bazda dün 660 bin 987 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 669 bin 613 megavatsaat olarak kayda geçti.
Üretimde ilk sırada yüzde 23,3 ile barajlı hidroelektrik santralleri yer aldı. Bunu, yüzde 18.4 ile rüzgar santralleri ve 14.1 ile ithal kömür santralleri izledi.
Öte yandan, dün 9 bin 941 megavatsaat elektrik ihracatı, 18 bin 568 megavatsaat elektrik ithalatı yapıldı.
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