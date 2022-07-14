Spot piyasada elektrik fiyatları açıklandı (14 Temmuz 2022)
Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi bugün düne göre yüzde 17,42 azalarak 850 milyon 401 bin 197 lira oldu.
Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 3 bin lira, en düşük 750 lira olarak belirlendi.
Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek saat 21.00'de 3 bin lira, en düşük saat 08.00'de 750 lira olarak tespit edildi.
Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 1801 lira 13 kuruş, ağırlıklı ortalama fiyatı 1817 lira 22 kuruş oldu.
Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı bugün en yüksek 2 bin 850 lira 1 kuruş, en düşük 1300 lira 1 kuruş olarak kayıtlara geçti.
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