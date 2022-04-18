Spot piyasada elektrik fiyatları açıklandı (18.04.2022)
Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 2 bin 500 lira, en düşük 2 bin 44 lira 29 kuruş olarak belirlendi.
Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi bugün düne göre yüzde 17,9 artarak 1 milyar 279 milyon 174 bin 677 lira oldu.
Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 09.00-11.00 ile 16.00-23.00 saatlerinde 2 bin 500 lira, en düşük saat 07.00'de 2 bin 44 lira 29 kuruş olarak tespit edildi.
Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 2 bin 416 lira 27 kuruş, ağırlıklı ortalama fiyatı 2 bin 424 lira 165 kuruş oldu.
Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı bugün en yüksek 2 bin 499 lira, en düşük 749 lira 99 kuruş olarak kayıtlara geçti.
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