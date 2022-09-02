Spot piyasada elektrik fiyatları açıklandı (2 Eylül 2022)
Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi bugün düne göre yüzde 10,4 azalarak 1 milyar 968 milyon 951 bin 848 lira oldu.
Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 4 bin 800 lira, en düşük 2 bin 999 lira 97 kuruş olarak belirlendi.
Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 00.00-02.00 ve 19.00 saatlerinde 4 bin 800 lira, en düşük saat 07.00'de 2 bin 999 lira 97 kuruş olarak tespit edildi.
Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 4 bin 166 lira 42 kuruş, ağırlıklı ortalama fiyatı 4 bin 162 lira 73 kuruş oldu.
Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı bugün en yüksek 4 bin 800 lira, en düşük 3 bin lira olarak kayıtlara geçti.
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