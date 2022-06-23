Spot piyasada elektrik fiyatları açıklandı (23 Haziran 2022)
Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi bugün düne göre yüzde 6,5 azalarak 1 milyar 326 milyon 190 bin 218 lira oldu.
Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 2 bin 749 lira 99 kuruş, en düşük 1750 lira 1 kuruş olarak belirlendi.
Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek saat 01.00'de 2 bin 749 lira 99 kuruş, en düşük saat 13.00'te 1750 lira 1 kuruş olarak tespit edildi.
Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 2 bin 357 lira 31 kuruş, ağırlıklı ortalama fiyatı 2 bin 361 lira 14 kuruş oldu.
Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı bugün en yüksek 2 bin 623 lira 23 kuruş, en düşük 1750 lira olarak kayıtlara geçti.
Video Haberler
- Rusya'da askeri nakliye uçağı sert iniş yaptı
- 'Otomobili devirdiler'
- Kocaeli'de dilek feneri palmiye ağacını yaktı
- 136 göçmene sınır dışı
- Şişli'de evde zorla tutulan kadın kurtarıldı
- AKM'de Emine Erdoğan protestosu
- 'Erdoğan’ın yazlık sarayına dayanınca...'
- Fatih'te yıkılan binadan demir parça düştü
- DBP'li Saliha Aydeniz ile ilgili fezleke komisyonda
- 'İşini yapmıyorsun, şov yapıyorsun'
En Çok Okunan Haberler
-
- AKM'de Emine Erdoğan protestosu
- Merkez Bankası faiz kararını açıkladı!
- 'Ben de bu kasayı Erdoğan’a atıyorum’
- 'Seçim altı ay sonrasına ertelenebilir'
- 'Prens Selman'a Saray'da mükellef sofra'
- Prof. Dr. Mazhar Bağlı için harekete geçildi
- Bisiklet tutkunları Ataköy’de buluşuyor!
- Kim hangi koltuğa oturacak?
- Beşiktaş'taki cinsel ilişki skandalında yeni gelişme
- Fail Facebook'tan konum paylaşmış