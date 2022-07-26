Spot piyasada elektrik fiyatları açıklandı (26 Temmuz 2022)
Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 3 bin 750 lira, en düşük 2 bin 379 lira olarak belirlendi.
Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi bugün düne göre yüzde 10,6 artarak 1 milyar 763 milyon 591 bin 774 lira oldu.
Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 08.00-11.00 ile 13.00-21.00 saatlerinde 3 bin 750 lira, en düşük saat 07.00'de 2 bin 379 lira olarak tespit edildi.
Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 3 bin 240 lira 5 kuruş, ağırlıklı ortalama fiyatı 3 bin 291 lira 30 kuruş oldu.
Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı bugün en yüksek 3 bin 750 lira, en düşük 1750 lira olarak kayıtlara geçti.
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