Spot piyasada elektrik fiyatları açıklandı (28 Mayıs 2022)

28 Mayıs 2022 Cumartesi, 14:22

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi bugün düne göre yüzde 8,41 azalarak 1 milyar 208 milyon 796 bin 632 lira oldu.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 20.00 ve 21.00 saatlerinde 2 bin 750 lira, en düşük 14.00'te 1189 lira 1 kuruş olarak tespit edildi.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 2 bin 78 lira 43 kuruş, ağırlıklı ortalama fiyatı 2 bin 74 lira 67 kuruş oldu.

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı bugün en yüksek 2 bin 750 lira, en düşük 1200 lira olarak kayıtlara geçti.