Spot piyasada elektrik fiyatları açıklandı (28 Mayıs 2022)
Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 2 bin 750 lira, en düşük 1189 lira 1 kuruş olarak belirlendi.
Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi bugün düne göre yüzde 8,41 azalarak 1 milyar 208 milyon 796 bin 632 lira oldu.
Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 20.00 ve 21.00 saatlerinde 2 bin 750 lira, en düşük 14.00'te 1189 lira 1 kuruş olarak tespit edildi.
Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 2 bin 78 lira 43 kuruş, ağırlıklı ortalama fiyatı 2 bin 74 lira 67 kuruş oldu.
Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı bugün en yüksek 2 bin 750 lira, en düşük 1200 lira olarak kayıtlara geçti.
Video Haberler
- Beşiktaş Genel Kurulu'nda kavga çıktı!
- 'Ürün desteğinden memnun değiliz, rakam hiç değişmedi'
- Bakkaldan hırsızlık görüntüleri kamerada
- 'Gelip görsünler...'
- Sıcak hava asfaltı eritti
- Erdoğan Azerbaycan'a gitti
- Eşi tarafından öldürülen Rojda toprağa verildi
- 'Dünyanın en saçma binası'nın yıkımı sürüyor
- Yerel hayvan koruma görevlileri yetiştiriliyor
- Duruşma sonrası silahlı kavgaya 7 tutuklama
En Çok Okunan Haberler
-
- Kuntz'tan flaş itiraf!
- Beylikdüzü'nde silahlı banka soygunu
- Kılıçdaroğlu bu sefer isim vererek sordu
- Galatasaray ayağa kalktı: Katarlılara tepki
- 'Avustralya, Katar ve Hollanda’dan alım artmış...'
- Üniversite şenliğinde ÖSO standı!
- Gökçek'e kötü haber
- Zamlı alkol fiyatları yayımlandı
- Semih Tufan Gülaltay’ın ofisinde kanlı çatışma
- Erdoğan'a kötü haber