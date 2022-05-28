Günlük elektrik üretim ve tüketim verileri açıklandı
Türkiye'de dün günlük bazda 908 bin 224 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 911 bin 528 megavatsaat oldu. Üretimde en yüksek pay yüzde 22,1 ile doğalgaz santrallerine ait.
Türkiye Elektrik İletim AŞ'nin saat 10.00'daki verilerine göre, dün en yüksek elektrik tüketimi 43 bin 157 megavatsaatle saat 15.00'te, en düşük tüketim ise 30 bin 109 megavatsaatle 07.00'de gerçekleşti.
Günlük bazda dün 908 bin 224 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 911 bin 528 megavatsaat olarak kayda geçti.
Üretimde ilk sırada yüzde 25,1 payla doğal gaz santralleri yer aldı. Bunu, yüzde 20,4 ile barajlı hidroelektrik santrali ve yüzde 14,1 ile ithal kömür santralleri izledi.
Öte yandan dün 12 bin 618 megavatsaat elektrik ihracatı, 15 bin 921 megavatsaat elektrik ithalatı yapıldı.
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