Spot piyasada elektrik fiyatları açıklandı (29 Temmuz 2022)

29 Temmuz 2022 Cuma, 14:21

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 3 bin 750 lira, en düşük 1749 lira 98 kuruş olarak belirlendi.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek saat 20.00 ve 21.00'de 3 bin 750 lira, en düşük saat 07.00'de 1749 lira 98 kuruş olarak tespit edildi.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 2 bin 537 lira 97 kuruş, ağırlıklı ortalama fiyatı 2 bin 552 lira 75 kuruş oldu.

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı bugün en yüksek 2 bin 904 lira 46 kuruş, en düşük 1945 lira 44 kuruş olarak kayıtlara geçti.