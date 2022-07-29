Günlük elektrik üretim ve tüketim verileri açıklandı (29 Temmuz 2022)

29 Temmuz 2022 Cuma, 10:51

Türkiye'de dün günlük bazda 1 milyon 55 bin 586 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 1 milyon 64 bin 860 megavatsaat oldu.

Günlük bazda dün 1 milyon 55 bin 586 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 1 milyon 64 bin 860 megavatsaat olarak kayda geçti.

Üretimde ilk sırada yüzde 30.7 ile doğalgaz santralleri yer aldı. Bunu, yüzde 20,6 ile ithal kömür santralleri ve yüzde 11.9 ile barajlı hidroelektrik santralleri izledi.

Öte yandan, dün 5 bin 650 megavatsaat elektrik ihracatı, 14 bin 993 megavatsaat elektrik ithalatı yapıldı.