Günlük elektrik üretim ve tüketim verileri açıklandı (29 Temmuz 2022)
Türkiye Elektrik İletim AŞ'nin saat 10.00'daki verilerine göre, dün en yüksek elektrik tüketimi 50 bin 977 megavatsaatle 15.00'te, en düşük tüketim ise 35 bin 264 megavatsaatle 07.00'de gerçekleşti.
Türkiye'de dün günlük bazda 1 milyon 55 bin 586 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 1 milyon 64 bin 860 megavatsaat oldu.
Günlük bazda dün 1 milyon 55 bin 586 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 1 milyon 64 bin 860 megavatsaat olarak kayda geçti.
Üretimde ilk sırada yüzde 30.7 ile doğalgaz santralleri yer aldı. Bunu, yüzde 20,6 ile ithal kömür santralleri ve yüzde 11.9 ile barajlı hidroelektrik santralleri izledi.
Öte yandan, dün 5 bin 650 megavatsaat elektrik ihracatı, 14 bin 993 megavatsaat elektrik ithalatı yapıldı.
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