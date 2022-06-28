Günlük elektrik üretim ve tüketim verileri açıklandı (28 Haziran 2022)

28 Haziran 2022 Salı, 10:26

Türkiye'de dün günlük bazda 905 bin 168 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 913 bin 350 megavatsaat oldu.

Günlük bazda dün 905 bin 168 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 913 bin 350 megavatsaat olarak kayda geçti.

Üretimde ilk sırada yüzde 18,9 ile ithal kömür santralleri yer aldı. Bunu, yüzde 17,4 ile barajlı hidroelektrik santralleri ve yüzde 16 ile doğalgaz santralleri izledi.

Öte yandan, dün 7 bin 450 megavatsaat elektrik ihracatı, 15 bin 633 megavatsaat elektrik ithalatı yapıldı.