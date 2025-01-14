Spot piyasada elektrik fiyatları ne kadar oldu? 14 Ocak 2025 Salı spot elektrik fiyatları

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 3 bin lira, en düşük 1799 lira 98 kuruş olarak belirlendi.

Spot piyasada elektrik fiyatları ne kadar oldu? 14 Ocak 2025 Salı spot elektrik fiyatları
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AA
Yayınlanma: 14.01.2025 - 15:18

Enerji Piyasaları İşletme AŞ (EPİAŞ) verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi bugün düne göre yüzde 10 artışla 1 milyar 931 milyon 262 bin 325 lira oldu.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 14.00 ile 16.00-18.00 saatlerinde 3 bin lira, en düşük saat 04.00 ve 05.00'te 1799 lira 98 kuruş olarak tespit edildi.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 2 bin 651 lira 75 kuruş, ağırlıklı ortalama fiyatı ise 2 bin 699 lira 49 kuruş oldu.

Spot piyasada bir megavatsaat elektrik bugün en yüksek 3 bin lira, en düşük 1939 lira 99 kuruştan işlem gördü.


Etiketler: #elektrik #EPİAŞ #spot elektrik

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