Spot piyasada elektrik fiyatları ne kadar oldu? 16 Ocak 2025 Perşembe spot elektrik fiyatları

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 3 bin lira, en düşük 1799 lira 99 kuruş olarak belirlendi.

Spot piyasada elektrik fiyatları ne kadar oldu? 16 Ocak 2025 Perşembe spot elektrik fiyatları
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AA
Yayınlanma: 16.01.2025 - 15:32

Enerji Piyasaları İşletme AŞ (EPİAŞ) verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi bugün düne göre yüzde 1,28 azalarak 1 milyar 747 milyon 471 bin 2 lira oldu.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 09.00 ile 17.00-19.00 saatlerinde 3 bin lira, en düşük saat 04.00'te 1799 lira 99 kuruş olarak tespit edildi.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 2 bin 527 lira 98 kuruş, ağırlıklı ortalama fiyatı ise 2 bin 561 lira 90 kuruş oldu.

Spot piyasada bir megavatsaat elektrik bugün en yüksek 3 bin lira, en düşük 2 bin 140 liradan işlem gördü.


Etiketler: #elektrik #EPİAŞ #spot elektrik

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