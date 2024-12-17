Spot piyasada elektrik fiyatları ne kadar oldu? 17 Aralık 2024 spot elektrik fiyatları
Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı, yarın için en yüksek 3 bin lira, en düşük 1950 lira olarak belirlendi.
Enerji Piyasaları İşletme AŞ (EPİAŞ) verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi, bugün düne göre yaklaşık yüzde 3,5 artarak 1 milyar 704 milyon 945 bin 812 lira oldu.
Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı, yarın için en yüksek saat 08.00, 09.00 ve 15.00-21.00 saatlerinde 3 bin lira, en düşük saat 12.00'de 1950 lira olarak tespit edildi.
Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 2 bin 623 lira 58 kuruş, ağırlıklı ortalama fiyatı 2 bin 645 lira 33 kuruş oldu.
Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı, bugün için en yüksek 3 bin lira, en düşük 1799 lira 98 kuruş olarak belirlendi.
Etiketler: #elektrik #EPİAŞ #spot elektrik
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