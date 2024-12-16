Spot piyasada doğalgaz fiyatları ne kadar oldu? 16 Aralık 2024 spot doğalgaz fiyatları

Yayınlanma: 16.12.2024 - 14:40

Güncelleme: 16.12.2024 - 14:40

Enerji Piyasaları İşletme AŞ (EPİAŞ) verilerine göre, dün spot doğalgaz piyasasında işlem hacmi 9 milyon 90 bin 885 lira oldu. Bu tutar, önceki gün 12 milyon 516 bin 541 lira olarak açıklanmıştı.

Spot doğalgaz piyasasında dün 1000 metreküp gazın referans fiyatı 12 bin 445 lira 36 kuruş, gaz ticaret miktarı ise 733 bin metreküp oldu.

Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı 13 bin 67 lira 63 kuruş, satış fiyatı ise 11 bin 823 lira 9 kuruş olarak belirlendi.

Türkiye'ye dün 241 milyon 489 bin 706 metreküp doğalgaz girişi sağlandı, piyasaya arz edilen doğalgaz miktarı ise 241 milyon 285 bin 694 metreküp olarak kayıtlara geçti.