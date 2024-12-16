Spot piyasada elektrik fiyatları ne kadar oldu? 16 Aralık 2024 spot elektrik fiyatları

Yayınlanma: 16.12.2024 - 14:40

Güncelleme: 16.12.2024 - 14:40

Enerji Piyasaları İşletme AŞ (EPİAŞ) verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi, bugün düne göre yaklaşık yüzde 0,29 artarak 1 milyar 646 milyon 902 bin 102 lira oldu.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı, yarın için en yüksek 08.00-09.00 ve 16.00-20.00 saatlerinde 3 bin lira, en düşük saat 12.00'de 1799 lira 98 kuruş olarak tespit edildi.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 2 bin 558 lira 74 kuruş, ağırlıklı ortalama fiyatı 2 bin 584 lira 65 kuruş oldu.

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı, bugün için en yüksek 3 bin lira, en düşük 1425 lira olarak belirlendi.